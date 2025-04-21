Побоювання з приводу наслідків американських мит впливають на ціни на нафту.

Ціни на нафту впали більш ніж на 1,5% у понеділок, 21 квітня. Інвестори знову побоюються, що мита США щодо торговельних партнерів створять економічні перешкоди, які знизять попит на паливо.

Видання Reuters пише, що ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,10 долара, або на 1,6%, до 66,86 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate коштувала 63,57 долара за барель, знизившись на 1,11 долара, або 1,7%.

"Ширший тренд, як і раніше, схильний до зниження, оскільки інвесторам важко повірити в поліпшення прогнозу попиту і пропозиції, особливо на тлі впливу мит на світове зростання і збільшення поставок з ОПЕК+", - сказав ринковий стратег IG Йеап Джун Ронг.

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Ціни також знизилися, оскільки деякі побоювання з приводу пропозиції ослабли після появи ознак прогресу на ядерних переговорах між США та Іраном.

Водночас ринки занепокоєні наслідками агресивної політики США та торговельної війни з Китаєм, унаслідок чого курс долара та азійські ринки акцій впали в понеділок.

Інвестори вважають, що політика Трампа спричинить значне сповільнення економіки США цього й наступного року, а медіанна ймовірність рецесії в найближчі 12 місяців наближається до 50%. США - найбільший у світі споживач нафти.

Ціни на нафту - останні новини

За прогнозами Goldman Sachs, ціни на нафту Brent і WTI можуть знизитися до 62 і 58 доларів за барель до грудня 2025 року і до 55 і 51 долара за барель до грудня 2026 року. При цьому "екстремінальний" прогноз передбачає падіння цін нижче 40 доларів за барель.

На тлі падіння цін на нафтуціна на російську суміш ESPO 7 квітня вперше в історії опустилася нижче 60 доларів за барель.

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