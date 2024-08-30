Експерти очікують, що постачання з Іраку скоротяться після того, як видобуток в країні перевищив квоту ОПЕК+.

Ціни на нафту зросли в п’ятницю, оскільки інвестори занепокоєнні відносно пропозиції в Лівії та Іраку, хоча ознаки ослаблення попиту обмежили зростання цін. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, ф'ючерси на нафту марки Brent на жовтень виросли на 39 центів, або 0,5%, до 80,33 долара за барель. У той же час, контракт на листопад, який торгується більш активно, подорожчав на 34 центи, або 0,4%, до 79,16 долара. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 30 центів, або 0,4%, до 76,21 долара.

Серед причин зростання експерти називають те, що більше половини видобутку нафти в Лівії, або близько 700 тис. барелів на добу, було зупинено в четвер. Експорт зупинили в кількох портах після протистояння між конкуруючими політичними угрупуваннями.

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Також ціни вплинула ситуація в Іраку. "‎Триваючі занепокоєння щодо скорочення поставок нафти з Лівії були посилені планами Іраку зменшити видобуток, що разом може негативно вплинути на глобальні поставки нафти"‎, – говорить Пріянка Сачдева, аналітик Phillip Nova.

У той же час, ціни на нафту стримують похмурі економічні перспективи материкового Китаю, який є найбільшим в світі імпортером сирої нафти.

Ринок нафти – що варте уваги

У липні повідомлялось, що у Білому домі бояться посилювати тиск на тіньовий флот нафтових російських танкерів, оскільки це підвищує ризик зростання цін на нафту, що у свою чергу може призвести до зростання цін на бензин у США.

Нагадаємо також, що раніше Європейський союз ввів обмеження щодо більш ніж двох десятків суден, частина з яких перевозила для Москви нафту.

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