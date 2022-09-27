Небезпека можливих атак на мережу трубопроводів розглядалася ще до російського вторгнення.

Кілька тижнів тому Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки попереджало уряд Німеччини про можливі напади на газопроводи у Балтійському морі.

Про це пише SPIEGEL.

Влітку в Берлін надійшла відповідна наводка від американської спецслужби, повідомили виданню кілька людей, знайомих з ситуацією.

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Небезпека можливих атак на мережу трубопроводів і підводних кабелів в Балтійському і Північному морях розглядалася військовими чиновниками ще до вторгнення РФ в Україну .

"Всесвітні підводні мережі надзвичайно важливі для енергопостачання, а також для стабільності інтернету, але, незважаючи на їх важливість, вони як і раніше погано захищені від атак або актів саботажу", - розповів високопоставлений представник Бундесверу .

Напередодні контр-адмірал Ян Крістіан Каак в інтерв'ю Welt сказав, що "Росія створила значні підводні потужності".

"На дні Балтійського моря, а також в Атлантиці є важлива інфраструктура, така як трубопроводи або підводні кабелі для інформаційних технологій. Вони можуть швидко вимкнути світло в таких країнах, як Естонія, і існують загрози для глобальних комунікаційних структур, які потребують особливої уваги. Є причина, по якій російські підводні або надводні підрозділи знаходяться в районі цих кабелів протягом тривалого періоду часу", - сказав він.

Витік газу на "Північних потоках"

Як повідомляв УНІАН, вчора компанія-оператор Nord Stream заявила, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Вони пояснили це дірою в трубі і зазначили, що не знають, скільки часу знадобиться на відновлення роботи газопроводів.

У Кремлі повідомили, що не змогли встановити причину події, проте "не виключають можливості саботажу".

Також імовірність диверсії розглядає ряд країн, зокрема Польща, Данія і Норвегія.

У мережі вже опублікували знімки з місця витоку газу на газопроводах у Балтійському морі.

Шведські сейсмологи вважають, що інциденти на "Північних потоках" пов'язані з вибухами, а не з землетрусами. За їхніми даними, другий вибух на газопроводах по потужності був еквівалентний вибуху більше 100 кг динаміту.

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