Дефіцит бензину в РФ: влада намагається заспокоїти населення після українських атак

У червні добові обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за останні 20 років.

Російська влада намагається заспокоїти населення через побоювання щодо можливого дефіциту бензину після серії українських ударів по нафтовій інфраструктурі країни.

Як пише Bloomberg, цього тижня керівники низки регіонів РФ були змушені публічно спростовувати повідомлення про нестачу пального, які поширювалися у соцмережах. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що постачання відбуваються за графіком і жодного дефіциту немає, а окремі скарги жителів не відображають реальної ситуації.

Водночас українські атаки вже суттєво вплинули на російську нафтопереробку. За оцінками аналітичної компанії EA Analytics, у червні добові обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня за останні 20 років.

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Проблеми з пальним фіксують у кількох регіонах. У Бєлгородській області місцева влада визнала складнощі з постачанням, а в Краснодарському краї заявили, що тимчасово припинили продаж пального лише 15 із понад тисячі автозаправних станцій. Адміністрації Воронезької та Ростовської областей також були змушені спростовувати повідомлення про дефіцит бензину.

Додаткове занепокоєння викликає початок туристичного сезону, коли мільйони росіян вирушають на відпочинок до узбережжя Чорного моря та окупованого Криму, переважно автомобілями.

Міністерство енергетики РФ цього тижня вперше визнало, що удари українських безпілотників спричинили тимчасові труднощі з постачанням пального в низці південних регіонів.

У Севастополі влада навіть запровадила систему QR-кодів для отримання бензину на одній із мереж АЗС. Один код давав право придбати лише 20 літрів пального. За словами призначеного Росією керівника міста Михайла Развожаєва, захід мав запобігти чергам і спекуляціям. Однак цього тижня додаткові поставки бензину не змогли дістатися Криму, через що видані QR-коди довелося скасувати.

Експерти пов’язують проблеми з тим, що після атак на нафтопереробні заводи в центральній та південній частині Росії пальне доводиться перевозити на великі відстані. Для окупованого Криму ситуацію ускладнює відсутність власного НПЗ та залежність від транспортних маршрутів, які регулярно стають цілями українських ударів.

Проблеми також виникають у центральній частині Росії ­– регіоні з найбільшим споживанням палива. Тут розташовано п'ять великих нафтопереробних заводів, і зазвичай цей регіон добре забезпечений бензином, але після українських атак робота двох заводів була зупинена. У Московській області одна з мереж АЗС вже обмежила продаж бензину до 60 літрів на автомобіль.

На тлі ситуації російський уряд створює спеціальну робочу групу для контролю за паливним ринком. Віце-прем'єр Олександр Новак пообіцяв використати всі доступні механізми для забезпечення стабільного постачання нафтопродуктів населенню. Втім, майже щоденні удари українських дронів можуть дедалі більше ускладнювати виконання цих обіцянок.

Проблеми з паливом в Росії

10 та 11 червня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових, логістичних та промислових об'єктів російських окупаційних військ. У Краснодарському краї РФ уражено нафтопереробний завод "Афіпський", який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ.

Куйбишевський нафтопереробний завод російської нафтової компанії "Роснефть" 10 червня призупинив переробку нафти внаслідок атаки безпілотників.

Напередодні вантажівки не змогли доставити пальне до Севастополя у звʼязку з нещодавніми ударами України по маршрутах постачання, і плани з розподілу бензину за талонами були відкладені.

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