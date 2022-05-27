Одна з мереж підняла ціну на 5 гривень - до 43,99 грн/л.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла до 40,33 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 0,99 і 1,02 грн/л - до 39,99 і 41,00 грн/л відповідно. На станціях SOCAR ціна зросла на 2 грн, до 39,98 грн/л. Мережа АЗС Mango підняла ціну на 5 гривень, до 43,99 грн/л.

У мережах Катрал та "БРСМ-Нафта" ціна зросла на 2,10 грн, - до 40,47 та 41,74 грн/л відповідно.

Крім того, на 1-4 грн/л здорожчав автогаз у мережах "Автотранс", "Нефтек", KLO, BVS, Chipo, "Авантаж 7" та інших.

Загалом за травень середня ціна на автогаз у мережах АЗС зросла майже на 10 гривень: на початку місяця вона становила 30,87 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого заступника міністра економіки України Дениса Кудіна, рішення Кабінету Міністрів скасувати регулювання цін на пальне тимчасове. Керівництво країни може повернутися до цієї практики після того, як ситуація з дефіцитом палива стабілізується.

Тим часом через напружену ситуацію із пальним у Сумах комунальні автобуси ходитимуть лише по кілька годин на день - вранці із 6:30 до 9:30 та ввечері з 16:30 до 18:00.

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