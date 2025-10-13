Заходи вжито за командою "Укренерго".

У двох областях України сьогодні, 13 жовтня, ввели екстрені відключення світла. Про це повідомили в Telegram-каналі ДТЕК.

Зазначається, що йдеться про Дніпропетровську та Донецьку області.

"За командою Укренерго в Дніпропетровській і Донецькій областях застосовано екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

При цьому в Полтавській області застосовано графік аварійного відключення.

"13 жовтня 2025 року з 9:07 у Полтавській області застосовано графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАО). Причина введення заходів - наслідки російських атак на об'єкти енергетики. Послугу з розподілу електричної енергії буде відновлено після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд НЕК "Укренерго", - зазначено в повідомленні Полтаваобленерго.

Крім того, за інформацією Кіровоградобленерго, аварійні відключення застосовуються і в Кіровоградській області з 8:48.

Також "Сумиобленерго" повідомило, що за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумської області введено графіки аварійних відключень.

"Наразі головна причина застосування будь-яких обмежень - це військова агресія Росії проти українського народу та пошкодження енергооб'єктів внаслідок обстрілів армією Росії", - йдеться в повідомленні.

Удари Росії по енергетичній інфрастурктурі України

Російські окупанти з новою силою почали бити по енергооб'єктах України напередодні опалювального сезону. Так, уночі 11 жовтня армія РФ атакувала дронами енергетичну інфраструктуру Одеської області. Без електропостачання залишилися 44 населені пункти. В Одесі через атаку були певні проблеми з роботою міського електротранспорту.

Крім того, повідомлялося, що Донецька область залишилася без світла через ворожі обстріли. Зазначається, що російські окупанти знову прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі регіону.

Крім цього, російські загарбники атакували дронами автомобіль бригади енергетиків у Чернігівській області. А 12 жовтня окупанти атакували підстанцію в Київській області, поранення дістали двоє співробітників ДТЕК.

Вас також можуть зацікавити новини: