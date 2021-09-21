Тепловикам доводиться купувати газ за ринковою ціною, а це автоматично збільшує тариф для населення.

Цього року опалювальний сезон для багатьох українців розпочнеться з підвищення тарифів на тепло і гарячу воду.

Такий прогноз озвучила експерт у сфері ЖКГ Христина Ненно, йдеться в сюжеті ТСН.uа.

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На думку експерта, зростання тарифів неминуче, оскільки держава фактично залишила без пільг підприємства, що виробляють тепло.

За словами експерта, тепловикам доводиться купувати газ за ринковою ціною, а це автоматично збільшує тариф для населення.

"Чернівці вже остаточно прийняли подорожчання на 70%. Одеса взагалі під великим питанням, чи буде у них опалювальний сезон. У Києві остаточно для населення ще не підвищується, але очікується з 2100 до 2400 гривень за одну гігакалорію", — говорить експерт.

Як йдеться в сюжеті, в інших регіонах прогнозують зростання вартості гарячої води та опалення на третину. Проекти рішень міські ради вже вивісили на офіційних сторінках, а остаточне рішення мають ухвалити до початку опалювального сезону.

"Найбільше подорожчання опалення відчують мешканці будинків, де частково встановлені прилади обліку або вони відсутні взагалі", — пояснила Ненно.

Режим спец зобов'язань :

20 травня в Україні перестав діяти механізм покладання спеціальних зобов'язань на постачання природного газу для підприємств теплокомуненерго. В результаті "Нафтогаз" змінив умови та ціну закупівлі газу, скасувавши механізм післяопераційної оплати.

Прогноз:

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

З 20 травня 2021 року припинило роботу зобов'язання НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у президента України Володимира Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Підготовка до опалювального сезону:

Раніше заступник голови КМДА Петро Пантелєєв запропонував, щоб для проходження опалювального сезону, газ українського видобутку став соціальним і продавався для потреб теплокомуненерго за ціною 4 тис. грн за тисячу куб. м., оскільки ринкова вартість газу не закладена в тарифах підприємств.

14 червня 2021 року радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявила про те, що якщо Росія вирішить перервати транзит газу через Україну, він значно подорожчає для вітчизняних споживачів.

6 липня 2021 року "Київтеплоенерго" анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду через зростання цін на газ.

Автор: Олена Коваленко