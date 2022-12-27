Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій.

Дефіцит електроенергії в країні в дещо скоротився, однак наявні потужності все ще не можуть задовольнити потреби усіх споживачів.

Скоротити дефіцит потужності вдалося завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначають у компанії, наявної потужності в енергосистемі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в Україні, тому що одночасно збільшився рівень споживання електроенергії.

"Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає й обсяг споживання промисловості", - пояснили в "Укренерго".

У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.

Російська атаки на українську енергетику

Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня по об'єктах енергетичної інфраструктури України росіяни здійснили вже дев'ять масованих ракетних атак та декілька хвиль запусків іранських дронів-камікадзе. Зокрема, 19 грудня Росія завдала удари по Києву безпілотниками Shahed. Ворог випустив по столиці 23 дрони, із яких 18 вдалося знищити.

11 грудня, після восьмої атаки, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетних атак окупантів пошкоджено усі об'єкти ТЕС і ГЕС. А 13 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україні на поверхневе відновлення енергооб'єктів необхідно щонайменше 1,5 млрд євро. За його словами, більшість українських електростанцій пошкоджено або зруйновано внаслідок російських обстрілів.

26 грудня гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що відключення світла у Києві поки немає можливості знову робити за стабілізаційними графіками. За його словами, зараз застосовані тимчасові обхідні схеми, які дали змогу на вихідні суттєво зменшити цей дефіцит.

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко попередив, що під час новорічних свят Росія може спробувати завдати нового удару по енергосистемі України. За відсутності нових пошкоджень на обʼєктах критичної інфраструктури українці проведуть кілька днів із безперебійним постачанням електроенергії.

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