Графіки відключень складають та вводять обленерго.

Дефіцит електроенергії в Україні зараз становить 30%, виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram, зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися вранці 28 листопада, а також подальшим зростанням споживання через погіршення погодних умов.

"Станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності зараз становить 30%", - йдеться в повідомленні.

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"Звертаємо увагу, що "Укренерго" доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають і безпосередньо застосовують обленерго. При цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами", - зазначили в "Укренерго".

В енергокомпанії також нагадали, що економне використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на запобігання аварій, а також дасть можливість енергетикам зосередитися на ремонті пошкоджених об'єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою.

Що відбувається з енергосистемою України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії. 18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму.

Станом на 19 листопада 2022 року окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлювати 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години на добу.

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