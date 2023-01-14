Руйнування масштабні, пошкоджено інші енергоблоки.

Російські окупанти влучили у турбінне відділення енергоблоку одну з ТЕС, пошкоджено інші енергоблоки, повідомляється у Telegram ДТЕК.

"Наслідки сьогоднішньої атаки на одну з ТЕС ДТЕК. Окупанти влучили у турбінне відділення енергоблоку станції. Зруйнувано один з енергоблоків. Також пошкоджено інші енергоблоки", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначають, що наразі пожежники та працівники станціі продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару.

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"Руйнування масштабні. Ситуація складна", - повідомляє ДТЕК.

Ракетні удари РФ по Україні 14 січня

З 14:00 по всій території України було оголошено повітряну тривогу. У компанії ДТЕК повідомили, що росіяни обстріляли дві теплові електростанції компанії ДТЕК, одна з них припинила виробництво електроенергії.

Крім того, одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок у Дніпрі. Наразі відомо про 5 загиблих і десятки постраждалих.

На Одещині уламки збитих ворожих ракет влучили в об’єкти транспортної інфраструктури, задіяних до реалізації "зернової угоди". У Львові, Харкові та Вінницкій області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

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