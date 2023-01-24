Обленерго не інформували населення про тривалість і час відключення належним чином.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала ще двох операторів системи розподілу (обленерго) за неналежне інформування про відключення електроенергії.

Відповідне рішення прийняте на засіданні сьогодні. Позапланові перевірки НКРЕКП виявили недотримання графіків відключень електропостачання споживачам з боку "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Одеські електромережі".

Регулятор зазначає, що перевірки здійснювалися за численними зверненнями споживачів. Зазначені оператори не інформували населення про тривалість та час відключення належним чином.

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НКРЕКП призначив компаніям санкції у вигляді штрафу в розмірі 85 тис. грн та зобов’язав надалі дотримуватись правил належного інформування споживачів про перерви в електропостачанні. Крім того, на керівників згаданих обленерго накладені адміністративні стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 грн.

Водночас компанія "ДТЕК Одеські електромережі" заявила, що оскаржуватиме в суді штраф, накладений на компанію за несправедливі графіки відключення.

"Компанія категорично не згодна з рішенням регулятора про штраф та оскаржить його в суді", - йдеться в заяві.

У ДТЕК стверджують, що за 11 місяців повномасштабного вторгнення 65 енергооб’єктів компанії зазнавали пошкоджень або руйнувань через обстріли ворога. Також йдеться про те, що енергетикам доводилося "п'ять разів підіймати енергетику регіону з нуля, щоб повернути світло в будинки".

"Від початку бойових дій енергетики "Одеських електромереж" повернули світло майже для 83 тис. домогосподарств", - йдеться в заяві. При цьому в компанії не уточнюють, які саме об’єкти зазнали ушкоджень, який їх характер тощо. Також у заяві не йдеться саме про графіки відключень.

Відключення світла - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2022 року Міністерство енергетики доручило Державній інспекції енергетичного нагляду України на час воєнного стану здійснювати перевірки обленерго на предмет коректності застосування графіків відключення електроенергії.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що комісія запровадить персональну відповідальність керівників обленерго за невиконання нормативних документів щодо введення обмежень споживання.

17 січня НКРЕКП оштрафувала трьох операторів системи розподілу (обленерго) за недотримання графіків відключення. Йдеться про "Вінницяобленерго", "Чернівціобленерго" та "Волиньобленерго".

Відключення світла в Україні були запроваджені через пошкодження енергетичних об'єктів внаслідок масованих ракетних атак з боку Росії. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання. Станом на 24 січня, за даними "Укренерго", в Україні незначно збільшилось виробництво електроенергії, проте дефіцит залишається суттєвим.

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