Низка українських обленерго не дотримувалися графіків відключення електроенергії.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) оштрафувала три оператори системи розподілу (обленерго) за те, що вони не виконуюють графіки відключень світла.

Перевірки НКРЕКП виявили недотримання графіків відключень електропостачання споживачам з боку трьох операторів систем розподілу, про це повідомляє прес-служба регулятора. Мова йде про "Вінницяобленерго", "Чернівціобленерго" та "Волиньобленерго".

Перевірки охоплювали діяльність компаній протягом листопада - грудня 2022 року і здійснювались на численні звернення споживачів.

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"Зокрема, вказані ОСР розподіляли участь споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення) нерівномірно, без дотримання принципу соціальної справедливості. Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні вебсайти", - йдеться у повідомленні.

Регулятор призначив трьом компаніям санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тис. гривень та зобов’язав надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання.

Крім того, на керівників згаданих обленерго накладені адміністративні стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 грн.

Важливі новини про електроенергію - це треба знати

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Міністерство енергетики доручило Державній інспекції енергетичного нагляду України на час воєнного стану здійснювати перевірки обленерго на предмет коректності застосування графіків відключення електроенергії.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зяавив, що комісія запровадить персональну відповідальність керівників обленерго за невиконання нормативних документів щодо введення обмежень споживання.

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