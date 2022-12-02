Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг на відключення – Київ, Київська область, Полтава і Львів.

Керівники операторів системи розподілу (обленерго) будуть нести відповідальність за несправедливе відключення споживачів від електропостачання.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики, таке рішення прийнято за результатами наради у голови відомства Германа Галущенка за участю заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми, голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського, керівництва Держенергонагляду, НЕК "Укренерго", операторів систем розподілу.

Галущенко наголосив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі.

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"Аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів", - зазначив Галущенко.

За його словами, при відключенні електроенергії оператор системи розподілу (ОСР) має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність.

У свою чергу заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма зазначив, що дотримання справедливості при постачанні електроенергії споживачам – це питання національної безпеки, тож воно контролюється на найвищому рівні держави.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський наголосив, що комісія запроваджує персональну відповідальність керівників ОСР за невиконання нормативних документів щодо введення обмежень споживання.

Крім того регулятор отримує значну частину скарг на неналежну комунікацію ОСР зі споживачами, зокрема недонесення інформації про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків.

Ущаповський зазначив, що ця ситуація терміново має бути виправлена. Також комісія звертає увагу операторів розподільчих мереж на необхідність врахування показників лічильників та застосування коефіцієнту зниження при виставленні рахунків споживачам "за усередненим споживанням" за листопад.

Відключення електроенергії в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики доручило Державній інспекції енергетичного нагляду України на час воєнного стану здійснювати перевірки обленерго на предмет коректності застосування графіків відключення електроенергії.

До перевірок будуть залучені представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Служби безпеки України, а також НЕК "Укренерго" - у частині перевірок Операторів системи розподілу (ОСР).

Окрім графіків відключення, перевіркам підлягатиме технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.

Внаслідок декільком масованих ракетних атак росіян і пошкодження більше половини об’єктів критичної інфраструктури, у багатьох містах України тривають екстрені та планові відключення електроенергії. Але замість дестабілізації внутрішньополітичної і соціальної ситуації в Україні росіяни отримали ще більше неприязні від українців, яку добре відчули на собі вже понад 90 тисяч ліквідованих на нашй землі російських окупантів.

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