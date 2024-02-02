Минулого тижня Росія стала єдиним постачальником дизпального для Туреччини морем.

Обсяги надходжень російських газойлів і дизельного пального у порти інших країн за тиждень 22-28 січня зросли на 50% відносно попереднього тижня і становили 973 тис. тонн, повідомляють у Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на власне дослідження.

Так, найбільші обсяги було відправлено з портів "Приморськ", "Новоросійськ" і "Туапсе", на які припало 79% експорту.

Найбільшими за обсягами країнами, куди 22-28 січня надходили російські газойлі й дизпальне, були Бразилія, Туреччина, Сенегал і Туніс. На них припадає 75% постачань. Сенегал і Туніс отримали з російських портів 86,5 тисяч та 78 тисяч тонн дизпального та газойлю.

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Минулого тижня російське паливо вперше дісталося берегів Венесуели. Танкер Sea Maverick 28 січня доставив 35 тис. тонн дизпального.

Крім цього, обсяги надходження російського дизпального й газойлю в турецькі порти зросли з 220 тис. тонн до 241 тис. тонн. Росія була єдиним постачальником дизпального й газойлю в Туреччину морським шляхом минулого тижня.

Найбільші обсяги надійшли на термінали у Мерсині (79 тис. тонн), Мармарі (57 тис. тонн) і Яримджі (37 тис. тонн). Також 9 тис. тонн дизпального прибуло на Tupras Izmit Refinery.

Тим часом надходження російських дистилятів у бразильські порти минулого тижня зросли у 2,5 раза й становили 323 тис. тонн. Усі вантажі було відправлено з балтійських портів.

Експорт російських нафтопродуктів

Аналітики вважають, що у війні Росії проти України відкрився новий фронт, який підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів РФ. Регулярні атаки або більш "важкі" безпілотники можуть порушити роботу балтійських портів і призвести до скорочення обсягів експорту.

Крім того, стало відомо, що експорт російської нафти впав до двомісячного мінімуму через негоду та атаки українських безпілотників.

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