Втім, не виключено, що будуть неконтрольовані аварійні відключення.

У неділю, 25 грудня, житям усіх районів Києва пообіцяли електрику. Втім, ймовірність аварійних відключень існує.

Як повідомила директорка з комунікацій СКМ Наталія Ємченко, на 100% заживити усі райони столиці не вийде. Втім, електрики вистачить усім киянам.

"У Києві сьогодні всі райони мають бути біль менш із електрикою. Не на 100%, але за сучасних умов - її має бути достатньо. Принаймні енергетики зробили абсолютно неможливе, практично диво", - написала Ємченко.

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CEO YASNO Сергій Коваленко також оголосив, що на Різдво у киян буде більше електрики. Втім, він також не виключає аварійних відключень.

"Ви повинні бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цієї божевільної стрічки. Щасливого Різдва", - написав він.

Ситуація з електрикою

Як повідомляв УНІАН, росіяни здійснили вже дев’ять масованих ракетних атак та декілька хвиль запусків дронів по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Зокрема, 19 грудня окупанти завдали ударів по Києву безпілотниками Shahed. Ворог випустив по столиці 23 дрони, з яких 18 вдалося знищити.

Сьогодні, 24 грудня, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що столиця та Київська область наближаються до планових відключень електроенергії, ситуація вже краща, ніж три дні тому.

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