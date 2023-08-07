Енергоатом злякав новими даними про ЗАЕС: звідки йде загроза.

Четвертий енергоблок Запорізької АЕС (ЗАЕС), який перебуває у стані гарячого зупину, продовжує працювати на 280 градусах цельсія, але не ремонтується. Через це він несе загрозу.

Про це під час прес-конференції кореспонденту УНІАН розповів голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, зазначивши, що в усьому світі є регламенти і правила: як потрібно перевіряти обладнання та як ремонтувати, але цього всього з боку окупантів не робиться.

"Четвертий енергоблок у гарячому зупині несе загрозу. Його обладнання не ремонтується, але продовжує працювати. А працює блок на 280 градусах цельсія... З технічної точки зору обладнання, яке вони тримають довгий період під тиском, - це небезпечно", - розповів він.

Відео дня

Що відбувається на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, з моменту окупації у березні 2022 року Запорізька АЕС постійно перебуває на межі катастрофи.

23 липня експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції.

29 липня російські окупанти перевели 5 енергоблок Запорізької атомної електростанції, який тримали довгий час у потенційно небезпечному гарячому зупині, на холодну зупинку, а блок № 4 навпаки "розігріли".

Крім того, 3 серпня на шляху слідування експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запорізької атомної електростанції виявили дві протипіхотні міни.

Станом на 4 серпня 2023 року окупанти приховували те, що відбувається на дахах енергоблоків ЗАЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: