Четвертий енергоблок Запорізької АЕС (ЗАЕС), який перебуває у стані гарячого зупину, продовжує працювати на 280 градусах цельсія, але не ремонтується. Через це він несе загрозу.
Про це під час прес-конференції кореспонденту УНІАН розповів голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, зазначивши, що в усьому світі є регламенти і правила: як потрібно перевіряти обладнання та як ремонтувати, але цього всього з боку окупантів не робиться.
"Четвертий енергоблок у гарячому зупині несе загрозу. Його обладнання не ремонтується, але продовжує працювати. А працює блок на 280 градусах цельсія... З технічної точки зору обладнання, яке вони тримають довгий період під тиском, - це небезпечно", - розповів він.
Що відбувається на ЗАЕС
Як повідомляв УНІАН, з моменту окупації у березні 2022 року Запорізька АЕС постійно перебуває на межі катастрофи.
23 липня експерти МАГАТЕ виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції.
29 липня російські окупанти перевели 5 енергоблок Запорізької атомної електростанції, який тримали довгий час у потенційно небезпечному гарячому зупині, на холодну зупинку, а блок № 4 навпаки "розігріли".
Крім того, 3 серпня на шляху слідування експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до Запорізької атомної електростанції виявили дві протипіхотні міни.
Станом на 4 серпня 2023 року окупанти приховували те, що відбувається на дахах енергоблоків ЗАЕС.