Рафаель Гроссі зазначив, що в регіоні посилилася військова активність.

Глава Управління ООН з ядерного нагляду Рафаель Гроссі заявив, що його пропозиція укласти угоду щодо захисту Запорізької атомної електростанції України все ще жива. Він зазначив, що коригує пропозиції, щоб домогтися прориву.

Гроссі наполягає на створенні зони безпеки на станції, щоб запобігти можливій ядерній катастрофі, оскільки Москва і Київ звинувачують один одного в обстрілі території АЕС після того, як російська армія вторглася в Україну в лютому 2022 року.

"Ми вносимо деякі корективи в ті пропозиції, які виносимо на обговорення. Я впевнений, що можна було б встановити якусь форму захисту, можливо, акцентуючи увагу не стільки на ідеї зони, скільки на самому захисті: що люди повинні чи не повинні робити для захисту станції", - заявив Гроссі в інтерв'ю Reuters

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За словами дипломатів, що остання пропозиція глави МАГАТЕ більше не включає в себе певний радіус навколо заводу для позначення зони.

При цьому Україна не хоче угоди, яка фактично визнає або дозволить російську військову присутність на АЕС. Інші елементи плану Гроссі включають припинення вогню по станції та з неї, а також виведення важкої зброї.

"Я ні в якому разі не здаюся. Я думаю, навпаки, нам потрібно примножити наші зусилля, нам потрібно продовжувати", - сказав Гроссі.

Він сказав, що в регіоні посилилася військова активність, не вдаючись у подробиці.

Візит глави МАГАТЕ на Запорізьку АЕС - що відомо

25 березня стало відомо, що глава Управління ООН з ядерного нагляду Рафаель Гроссі відвідає Запорізьку АЕС до кінця березня 2023 року. В ході візиту він оцінить ситуацію з ядерною безпекою на станції.

27 березня Гроссі відвідав Запоріжжя, де з президентом Володимиром Зеленським обговорив захист АЕС та її персоналу.

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, глава МАГАТЕ приїде на станцію, щоб змусити загарбників вчасно здійснювати заміну спостерігачів.

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