Європейські трейдери побоюються перебоїв у постачанні газу.

Ціни на газ у Європі підскочили до максимуму з початку поточного року. Подорожчання викликане побоюваннями, що на Близькому Сході розгориться масштабна війна.

Видання Bloomberg пише, що посилення геополітичних ризиків змусило трейдерів переглянути свій оптимізм щодо постачань енергоносіїв до Європи, після того як російські удари по українській енергетичній інфраструктурі та остання напруженість на Близькому Сході наголосили на вразливості глобальних торговельних потоків.

Хоча з початку року контракти втратили близько 30% своєї вартості - винятково м'яка зима вплинула на попит на газ, - наразі вони повністю компенсували падіння цін на 2024 рік.

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Зазначається, що погіршення ситуації на Близькому Сході може призвести до подальшого зростання світових цін на енергоносії в той час, коли центральні банки все ще намагаються стримати інфляцію.

Хоча опалювальний сезон у Європі завершився з великими запасами газу, трейдери перебувають у стані постійної готовності до перебоїв у поставках. Наразі Європа не отримує великі обсяги газу з Близького Сходу, але її залежність від світових ринків зросла після втрати у 2022 році більшої частини російських поставок.

Тим часом поставки з Норвегії, основного постачальника газу, залишаються на низькому рівні після незапланованих ремонтних робіт на деяких підприємствах країни. За словами оператора мережі Gassco AS, очікується, що основна частина робіт триватиме щонайменше до середи.

Голландські ф'ючерси, які є еталоном європейського газу, зросли на 5,6% до 32,90 євро за мегават-годину.

Газ у Європі - останні новини

У Фінляндії заявили, що мають намір заборонити імпорт російського скрапленого газу. Обмеження планують ввести починаючи з 2025 року. Латвія і Литва вже ввели національні заборони на імпорт газу з Росії.

11 квітня Росія атакувала два українських підземних сховища газу, що призвело до зростання цін на газ у Європі та стало новим нагадуванням про загрози для енергетичної інфраструктури країни. Так, європейські газові ф'ючерси зросли на 7,1%.

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