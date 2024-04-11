Російські атаки підкреслюють потенційний ризик зберігання газу в Україні.

У четвер, 11 квітня, Росія атакувала два українські підземні сховища газу, що призвело до зростання цін на газ в Європі і стало новим нагадуванням про загрози для енергетичної інфраструктури країни. Так, європейські газові ф'ючерси зросли на 7,1%, більш ніж компенсувавши зниження попередніх двох днів, пише Bloomberg.

За словами Олексія Чернишова, головного виконавчого директора НАК "Нафтогаз України", сховища продовжують працювати, поки фахівці оцінюють наслідки обстрілу.

Журналісти зазначають, що це вже четверта атака на українські газосховища. Поки що вони не вплинули на роботу об’єктів. Однак вони підкреслюють потенційний ризик для зберігання газу в країні, якщо європейські запаси будуть переповнені цього літа. Україна має більше потужностей для зберігання газу, ніж будь-яка інша країна на континенті на захід від Росії, і активно переманює трейдерів, щоб ті зберігали запаси.

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Українські сховища розташовані в західній частині країни, що межує з Євросоюзом, на глибині до двох кілометрів під землею. Вони також під'єднані до мереж блоку через те, що країна протягом десятиліть відігравала роль транзитного маршруту для російських енергоносіїв.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році обсяги газу, що зберігається в Україні, впали майже до нуля, але з минулого року вони знову зросли, оскільки такі компанії, як Shell Plc та DXT Commodities, користуються українськими сховищами. Нещодавно "Нафтогаз" провів переговори ще з рядом компаній щодо співпраці. Україна пропонує трейдерам забронювати зберігання до 10 млрд куб. м цього року. Обсяг, який може бути зарезервований міжнародними компаніями, становить близько третини всіх потужностей країни.

За словами журналістів, хоча Європа вийшла з опалювального сезону з незвично високими запасами газу, трейдери залишаються настороженими щодо високої волатильності та перебоїв у постачанні. Це пов'язано з тим, що регіон тепер отримує паливо від широкого кола світових постачальників.

Підземні сховища газу в Україні

АТ "Укртрансгаз" має одну з найпотужніших у Європі мереж підземних сховищ газу. Наразі в експлуатації знаходяться 11 ПСГ іще 1 сховище є на балансі, але воно знаходиться на тимчасово непідконтрольній території (Луганська область). Загальна активна місткість підземних газових сховищ становить 31 млрд куб. м.

Група "Нафтогаз" на початку квітня заявила, що розпочала сезон закачування газу у підземні сховища. Впродовж опалювального сезону 2023/2024 років було відібрано 8,5 млрд куб. м природного газу з ПСГ, з яких використано 6,7 млрд куб. м.

Раніше Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) пропонував "розвернути" Трансбалканський газопровід для наповнення українських ПСГ.

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