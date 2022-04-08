ЄС веде переговори з Будапештом, заявила президент Єврокомісії.

Угорщина порушить санкції ЄС, якщо виконає свою обіцянку платити за російську енергію в рублях.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Ми зробили аналіз указу Путіна, і юридично справа дуже чітка. Те, що пропонує Путін - перевести євро в рублі, а потім оплатити рахунок за газ, - це порушення санкцій. Якщо ви зробите це, заплатите в рублях, ви порушите санкції, ви обійдете санкції, які ми наклали на Росію", - зазначила вона.

Євросоюз веде переговори з Будапештом, сказала фон дер Ляйєн CNN.

"Поки що Угорщина дотримується санкцій. Ніколи раніше ми не бачили ЄС таким згуртованим, таким рішучим і швидким. І я думаю, що кожній з наших держав-членів не хочеться бути першим, хто порушить цю єдність", - сказала вона.

Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що його країна буде готова платити за російський газ в рублях.

Нагадаємо, Угорщина не підтримує закриття неба над Україною, відмовляється надавати територію для транзиту військової допомоги Україні й виступила проти нафтового ембарго проти Росії.

Роками уряд Орбана стримано реагував на розв'язану агресію Росії проти України, підтримуючи тісні контакти з Кремлем.

Низка країн ЄС вже засудили позицію Будапешта. Так, президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Орбана у тому, що той зробив економіку країни практично залежною від Росії. А міністр оборони Чехії Яна Чернохова саботувала саміт глав оборонних відомств Вишеградської групи.

Друг Путіна, прем'єр Угорщини Віктор Орбан у неділю, 3 квітня, здобув перемогу на виборах. Його партія Fidesz, за даними підрахунку понад 98% бюлетенів набрала 53,1% голосів. Під час своєї промови перед виборцями він назвав українського президента Володимира Зеленського своїм політичним противником.