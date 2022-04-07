У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таким чином Угорщина допомагає Путіну продовжувати агресію проти України.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що Угорщина допомагає президенту Російської Федерації Володимиру Путіну продовжувати агресію проти України.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, який є у розпорядженні УНІАН.

"Політична кампанія правлячої партії в Угорщині під час парламентських виборів була побудована на залякуванні угорців нібито загрозою поширення війни Росії на угорську територію. Очевидно, після виборів в Будапешті перейшли до наступного етапу - допомогти Путіну продовжувати його агресію проти України, цивілізованого світу та християнських цінностей", - наголосив Ніколенко.

"Небажання керівництва Угорщини визнати неспростовну відповідальність РФ за звірства російської армії в Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших населених пунктах означає свідомо зміцнювати почуття безкарності Росії та заохочувати її до нових звірств проти українців", - заявив речник.

Він додав, що до цієї ж категорії відносяться заяви угорського керівництва про готовність сплачувати за російський газ в рублях.

"РФ намагається перевести розрахунки за поставки газу в Європу в національну валюту, аби врятувати російську економіку на тлі міжнародних санкцій. Російській воєнній машині потрібні ресурси задля продовження війни проти України", - наголосив Ніколенко.

"У цьому контексті розглядаємо заяву про готовність оплачувати російський газ в рублях як недружню позицію щодо нашої держави. Такі заяви також суперечать консолідованій позиції Європейського Союзу, який принципово відмовився задовольняти російську забаґанку", - підкреслив Ніколенко.

Речник відзначив, що українців та угорців об‘єднують багатовікові історичні, політичні, економічні та культурні зв‘язки, а Україна є Батьківщиною для близько 150 тис. українських угорців. "Водночас логіка, якою нині керуються політики в Будапешті, підігруючи агресивній політиці Росії, є шкідливою для обох наших народів", - додав дипломат.

"На цьому тлі цинічними виглядають пропозиції провести в Будапешті мирні переговори України та Росії. Якщо Угорщина дійсно хоче допомогти припинити війну, ось як це можна зробити: припинити руйнувати єдність в ЄС, підтримувати нові антиросійські санкції, надати Україні військову допомогу, не створювати додаткових джерел для фінансування російської воєнної машини", - наголосив Ніколенко.

Він додав, що перейти на правильну сторону історії ніколи не пізно.

Нагадаємо, Угорщина не підтримує закриття неба над Україною, відмовляється надавати територію для транзиту військової допомоги Україні і виступила проти нафтового ембарго проти Росії.

Роками уряд Орбана стримано реагував на розв'язану агресію Росії проти України, підтримуючи тісні контакти з Кремлем.

Низка країн ЄС вже засудили позицію Будапешта. Так, президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Орбана у тому, що той зробив економіку країни практично залежною від Росії. А міністр оборони Чехії Яна Чернохова саботувала саміт голів оборонних відомств Вишеградської групи.

Друг Путіна, прем’єр Угорщини Віктор Орбан у неділю, 3 квітня, здобув перемогу на виборах. Його партія Fidesz, за даними підрахунку понад 98% бюлетенів, набрала 53,1% голосів. Під час своєї промови перед виборцями він назвав українського президента Володимира Зеленського своїм політичним противником.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив 6 квітня, що викликав посла України. Міністра обурили натяки української влади у тісних зв’язках з Росією.

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