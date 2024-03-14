Болгарське видання опублікувало витік документів із електронної пошти росіян про дорожню карту будівництва.

Кремль через російські та білоруські компанії повністю контролював будівництво газопроводу в обхід України під назвою "Турецький потік" через Болгарію у 2019-2021 роках, незважаючи на заяви тодішнього прем’єр-міністра Бойка Борисова про те, що проект є під контролем болгарського уряду. Про це пише Euractiv з посиланням видання "Капітал", яке опублікувало витік документів із електронної пошти росіян про дорожню карту будівництва.

Зазначається, що газопровід, який пролягає через Болгарію, транспортує російський газ до Сербії та Угорщини. З початку 2025 року "Турецький потік" залишиться єдиним газопроводом, який транспортує російський газ до ЄС.

"Зі зламаної електронної пошти російського політика Олександра Бабакова, який з 2014 року неодноразово потрапляв під санкції за російську агресію в Україні, і якого називають одним із організаторів таємного фінансування політичних формувань у кількох країнах, стався витік документів. Також є витік документів з електронної пошти помічника Бабакова Євгена Зобніна", – йдеться у матеріалі.

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Документи свідчать, що в 2018-2020 роках Росія взяла під повний контроль весь проект. Влада Болгарії вперше провела тендер на будівництво газопроводу, який на початку 2019 року виграв саудівський консорціум Arkad. Угода була фіналізована 14 жовтня 2019 року під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Саудівської Аравії.

Як пише видання, зокрема, було досягнуто домовленості про передачу управління проектом газопроводу через Болгарію від саудівського консорціуму Arkad російській стороні шляхом призначення субпідрядників.

18 листопада 2019 року було підписано зобов'язуючу угоду про управління між росіянами та саудівським консорціумом. Росія заплатила саудівцям спочатку 50 мільйонів доларів, а потім ще 35 мільйонів доларів як компенсацію.

У 2020 році російські та білоруські компанії почали будівництво трубопроводу в Болгарії. Їх погодила болгарська державна компанія Bulgartransgaz, яка володіє газовою інфраструктурою в країні.

У тендерній документації "Аркад" не вказав субпідрядників, що означає, що участь російської та білоруської компаній була політично схвалена владою Болгарії, додали ЗМІ.

Російські енергоресурси – останні новини

Раніше Euractiv повідомило, що Болгарія стане основним маршрутом імпорту російського газу до Європейського Союзу у 2025 році. Зазначається, що у зв’язку з очікуваним припиненням транзиту російського газу через Україну наприкінці цього року, газопровід "Балканський потік" через Болгарію стане основним маршрутом постачання для ЄС.

З п’ятниці, 1 березня, найбільший нафтопереробний завод Болгарії – підконтрольний Росії "Лукойл Нефтохім Бургас" – припинив переробку російської нафти. Таку норму містить закон, ухвалений парламентом країни.

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