Оператор ГТС України прийняв від "Газпрому" заявку на транзит в обсязі 41,4 млн кубометрів.

"Газпром" збільшив транзит газу через Україну. На даний момент агресор тримає прокачування газу через ГТС України на рівні, близькому до технічного максимуму.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", на понеділок, 27 лютого, оператор ГТС України прийняв від "Газпрому" заявку на транзит в обсязі 41,4 млн кубометрів.

26 лютого цей показник становив 39 млн кубометрів. Потужності заявлені тільки по одній з двох точок входу в ГТС України - газовимірювальній станції Суджа. По коридору через ГІС Сохрановка заявку не прийнято.

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Помітний розрив цін на СПГ в Азії в порівнянні з Європою. Квітневий ф'ючерс на індекс JKM Platts (Japan Korea Marker, відображає спотову ринкову вартість вантажів, що поставляються в Японію, Південну Корею, Китай та Тайвань) торгується на рівні $535; ф'ючерс на що поставляється в північно-західну Європу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $487.

Контракт з постачанням на день вперед на хабі TTF в Нідерландах 27 лютого коливається на рівні $540 за тисячу кубометрів. 24 лютого контракт закрився на рівні $568 за тисячу кубометрів.

Війна в Україні та ситуація з газом

1 грудня 2022 року "Газпром" скоротив експорт газу у країни ЄС майже вдвічі. Скорочення транзиту газу відбулося на тлі масових санкцій проти агресора, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Укаїну.

23 грудня 2022 року Кремль заявив про те, що Росія може зупинити транзит газу до Європи у будь-який момент.

4 січня 2023 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму, проте вже наприкінці лютого агресор збільшив прокачування газу через Україну до річного максимуму.

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