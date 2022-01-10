На певному етапі в таких дискусіях потрібен мир із політичного та правового погляду, зазначив він.

Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Кевін Кюнерт закликав не змішувати ситуацію навколо газопроводу "Північний потік-2" та розбіжності з Москвою у політичній сфері, а також з питаннями щодо захисту прав людини.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Північний потік-2", так би мовити, майже підключений до мережі, і лише відсутність юридичних дозволів перешкоджає остаточному початку роботи. На певному етапі в таких дискусіях потрібен мир із політичного та правового погляду", - сказав Кюнерт в інтерв'ю агентству Reuters, опублікованому в суботу, 8 січня.

Кюнерт зазначив, що "Північний потік-2" не варто змішувати із реакцією на "розбіжності між Росією та Україною".

Читайте такожЕксперти спрогнозували, який вплив на енергетику України матиме ситуація в КазахстаніУ плані цих питань у Берліна є чітка позиція та дипломатична стратегія, наголосив політик.

Газопровід "Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, однак 16 листопада призупинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію має дати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений.

На думку Міжнародного валютного фонду, запуск газопроводу "Північний потік-2" може призвести до скорочення доходів України від транзиту газу на 40% - до 1,2 млрд дол. на рік до 2024 року, поки діє нинішній контракт з "Газпромом" на транзит.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про неприйнятність використання проекту "Північний потік-2" як зброї.

21 грудня посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що нова коаліція Німеччини не має 100% єдності щодо російського газопроводу "Північний потік-2".