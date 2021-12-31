Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував слова Володимира Путіна щодо відправки газу в Європу в обмін на згоду на "Північний потік-2".
Про це він заявив під час прес-конференції, коментуючи слова президента Росії Володимира Путіна, який на засіданні уряду зазначив, що газопровід "Північний потік-2" сприятиме стабілізації цін на газ в Європі, повідомляє Biznes Alert.
Читайте також"Газпром" другий тиждень поспіль ігнорує потужності "Ямал-Європи""Президент Володимир Путін своїми словами підтверджує, що газопровід є елементом газового шантажу Росії. Важко знайти кращий доказ того, від чого ми застерігаємо, про що ми говоримо вже кілька років", - відповів Моравецький.
"Сьогодні Росія і Брюссель несуть спільну відповідальність за дуже високі ціни на енергоносії, за дуже високі ціни на газ, за дуже високі ціни на електроенергію. Вони, своєю чергою, перетворюються на високі ціни на різноманітні продукти та послуги, тому це правда про інфляцію, яка, на жаль, дуже висока", - додав Моравецький.
"Якщо ви там у Західній Європі будете чемні, ми відкриємо кран і газ потече, якщо ні – то у вас будуть проблеми. Ми в Європі, у всьому Європейському Союзі повинні чітко реагувати на такий шантаж", - переконаний прем'єр-міністр Польщі.
Моравецький додав, що відповіддю на такі заяви має бути тверда політика у короткостроковій перспективі, а також розширення газової та енергетичної інфраструктури в довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, раніше глава кабінету президента Польщі Павло Шрот заявив, що не виключає будь-якого варіанту розвитку ситуації на кордоні України з Росією.