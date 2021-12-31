Прем'єр-міністр Польщі переконаний, що у ЄС мають зреагувати на такий шантаж.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував слова Володимира Путіна щодо відправки газу в Європу в обмін на згоду на "Північний потік-2".

Про це він заявив під час прес-конференції, коментуючи слова президента Росії Володимира Путіна, який на засіданні уряду зазначив, що газопровід "Північний потік-2" сприятиме стабілізації цін на газ в Європі, повідомляє Biznes Alert.

Читайте також"Газпром" другий тиждень поспіль ігнорує потужності "Ямал-Європи""Президент Володимир Путін своїми словами підтверджує, що газопровід є елементом газового шантажу Росії. Важко знайти кращий доказ того, від чого ми застерігаємо, про що ми говоримо вже кілька років", - відповів Моравецький.

"Сьогодні Росія і Брюссель несуть спільну відповідальність за дуже високі ціни на енергоносії, за дуже високі ціни на газ, за ​​дуже високі ціни на електроенергію. Вони, своєю чергою, перетворюються на високі ціни на різноманітні продукти та послуги, тому це правда про інфляцію, яка, на жаль, дуже висока", - додав Моравецький.

"Якщо ви там у Західній Європі будете чемні, ми відкриємо кран і газ потече, якщо ні – то у вас будуть проблеми. Ми в Європі, у всьому Європейському Союзі повинні чітко реагувати на такий шантаж", - переконаний прем'єр-міністр Польщі.

Моравецький додав, що відповіддю на такі заяви має бути тверда політика у короткостроковій перспективі, а також розширення газової та енергетичної інфраструктури в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, раніше глава кабінету президента Польщі Павло Шрот заявив, що не виключає будь-якого варіанту розвитку ситуації на кордоні України з Росією.

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