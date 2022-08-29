Глава Shell заявив, що потрібно використовувати нафту і газ в короткостроковій перспективі.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну вже очевидно, що енергетична криза в Європі триватиме кілька зим.

Про це заявив глава Shell Бен ван Берден, повідомляє The Telegraph.

За його словами, нормування електроенергії буде необхідно протягом ряду років, оскільки ціни на електроенергію досягли нових рекордних висот.

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"Я не думаю, що ця криза обмежиться однією зимою. Цілком можливо, що у нас є кілька зим, коли ми маємо якимось чином знайти рішення за рахунок економії та підвищення ефективності, шляхом нормування і шляхом дуже швидкого створення альтернатив", - зазначив глава Shell.

Він також зазначив:"Насправді я думаю, що нам потрібно використовувати нафту і газ в короткостроковій перспективі, тому що інакше цивілізація впаде".

Війна в Україні та ситуація з газом:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ.

Згодом у Євросоюзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосувалася понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною нижче ринкової.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

23 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що Євросоюз знайшов заміну російському газу.

28 червня Литва заборонила імпорт російського газу.

8 липня транзит російського газу через Україну досяг історичного мінімуму.

11 липня стало відомо про те, що у Франції переводять котли на мазут на випадок зупинки поставок російського газу.

17 липня в Німеччині заявили, що не зможуть пережити наступну зиму без російського газу.

6 серпня Ердоган підтвердив, що Туреччина частково буде платити за російський газ в рублях.

29 серпня 2022 року стало відомо про те, що Німеччина і Данія об'єдналися, щоб позбутися російського газу.

Того ж дня, 29 серпня, в Європі було зафіксовано падіння цін на газ.

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