Росія загрожує безпеці Литовської Республіки, прописано в законі.

Литовський Сейм юридично закріпив заборону на імпорт газу з Росії.

Про це повідомляється на сайті Сейму Литви.

Так, Сейм прийняв поправки до Закону про природний газ. Закон доповнено положенням, що регулює, що оператор Клайпедського терміналу зрідженого природного газу не має права розподіляти та/або використовувати потужність терміналу для постачання зрідженого природного газу з країн та від компаній-постачальників, що загрожують національній безпеці Литовської Республіки.

Водночас вимога не поширюється на транзит природного газу до Калінінградської області Російської Федерації.

Поправки схвалили 123 члени Сейму, двоє утрималися.

"Ми вносимо поправки до Закону про природний газ, які узаконюють відмову від імпорту російського газу де-юре. Де-факто вона у нас є сьогодні, але нам потрібний цей закон, щоб зберегти її у довгостроковій перспективі. Проект підготовлений та представлений з урахуванням енергетичного шантажу Росії в Європі, війни в Україні та нашої повної енергетичної незалежності", - сказав міністр енергетики Дайнюс Крейвіс.

Як писав УНІАН, у квітні Литва вирішила більше не імпортувати природний газ з Росії, у такий спосіб ставши першою серед країн ЄС, яка повністю відмовилася від російського газу.

З 22 травня Литва не отримує також російські нафту та електрику.

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