Норвегія збільшить видобуток і постачання газу в ЄС

Після чотирьох місяців повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Норвегія збільшить видобуток і поставки газу в Європейський союз.

Дане рішення було ухвалено, щоб компенсувати скорочення поставок з Росії. Про це йдеться у спільній заяві виконавчого віце-президента Єврокомісії Франса Тіммерманса і міністра енергетики Норвегії Тер'є Осланда.

"Існує великий потенціал для збільшення продажів в Європу у 2022 році, що принесе на європейський ринок близько 100 ТВт-год додаткової енергії", — йдеться в заяві.

Норвегія збільшить видобуток і постачання газу в ЄС на 8% до 122 млрд кубометрів цього року. Це відповідає додатковим 100 ТВт-год енергії.

ЄС імпортує приблизно п'яту частину свого газу з Норвегії в порівнянні з 40%, які Євросоюз отримував з Росії до військового вторгнення в Україну.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відтермінувавши обмеження на її імпорт за трубопроводу "Дружба".

Згодом у Євросоюзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною нижче ринкової.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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