Орієнтовні голландські ф'ючерси на найближчий місяць впали більш ніж на 20%.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в Європі спостерігається падіння ціни на газ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Європейські ціни на природний газ почали падати після того, як Німеччина заявила, що її газові сховища заповнюються швидше, ніж планувалося, а деякі трейдери зафіксували прибуток після ралі останніх тижнів.

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Орієнтовні голландські ф'ючерси на найближчий місяць впали більш ніж на 20%, частково компенсувавши стрибок минулого тижня майже на 40%.

У Німеччині газові сховища швидко заповнюються, і очікується, що вже в наступному місяці вони будуть заповнені на 85%.

Очікується, що Німеччина досягне мети зі зберігання газу в жовтні вже в наступному місяці.

Війна в Україні та ситуація з газом:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ.

Згодом у Євросоюзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосувалася понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною нижче ринкової.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

23 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що Євросоюз знайшов заміну російському газу.

28 червня Литва заборонила імпорт російського газу.

8 липня транзит російського газу через Україну досяг історичного мінімуму.

11 липня стало відомо про те, що у Франції переводять котли на мазут на випадок зупинки поставок російського газу.

17 липня в Німеччині заявили, що не зможуть пережити наступну зиму без російського газу.

6 серпня Ердоган підтвердив, що Туреччина частково буде платити за російський газ в рублях.

29 серпня 2022 року стало відомо про те, що Німеччина і Данія об'єдналися, щоб позбутися російського газу.

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