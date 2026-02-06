Експерти розповіли, які речі дозволено та заборонено забирати з готельного номеру

Експерти зазначають, що деякі речі в номерах готелю можна забрати з собою, тоді як за інші - доведеться платити.

Номери готелів наповнені дрібними предметами, які допомагають зробити перебування більш приємним, і багато з них легко помістяться у валізу. Готелі не видають переліки речей у номерах і не вказують, що є безкоштовним, а що ні. Тому The Independent попросив низку експертів поділитися своїми порадами.

"Капці зазвичай вважаються одноразовими і їх можна брати з собою", - готельєр Брендон Крудап.

Експерт Дайан Готтсман додала, що туалетні приналежності також входять до списку безпечних речей.

"Моя улюблена безкоштовна річ у готелі – це високоякісний, чудово пахнучий маленький флакончик лосьйону для тіла, який входить до набору безкоштовних речей, вартість яких включена у ціну номера", - додала вона.

За її словами, інші предмети, які гості готелю люблять брати з собою - це маленькі флакони шампуню та кондиціонера, а також крихітні мильця, які надають ручній поклажі приємного запаху.

Окрім цього, блокноти, листівки та ручка з логотипом готелю, а також пластикові пакети для хімчистки – це інші речі, які, за словами Готтсман, гості можуть забрати з собою при виїзді.

Вона додала, що спеціальні кавові капсули та чайні пакетики також можна забрати. Якщо при вселенні в номері на вас чекає кошик із ласощами та запискою від готелю, то їх залишки можна брати з собою при виселенні.

Однак, як йдеться в публікації, є деякі речі в номері, які незрозуміло, чи безкоштовні або ж за них треба платити. Наприклад, Готтсман поділилася, що якщо на пляшці з водою вказано "безкоштовно", тоді платити не треба. Проте закуски, розміщені поза міні-баром, такі як чіпси, цукерки та міні-пляшки шампанського можуть бути платними.

"Халати, хоча і дуже популярні, як правило, не надаються безкоштовно. Якщо ви візьмете один, його зазвичай додадуть до вашого рахунку. Якщо ви все-таки хочете халат, у більшості готелів є додаткові запаси, які можна придбати", - пояснив Крудап.

До його списку "категорично заборонених речей", які не можна забирати, відносяться рушники, подушки, підставки під чашки, пульти дистанційного керування та батарейки від пультів.

Готтсман додала, що це ж є стосується кавоварок, парасольок, чашок та ложок, чайників, книг та мішків для білизни з льону в шафі з красивим монограмом на передній частині.

Одним з основних принципів, за словами Готтсман, є те, що "якщо предмет прикручений до стіни або висить, його категорично не можна брати".

