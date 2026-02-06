Вже на 50% дорожче, і це ще не межа: скільки коштують огірки в Україні

Здорожчання овочів прогнозують принаймні до кінця лютого.

Тепличні огірки в Україні подорожчали за тиждень в середньому на 12%. Зараз гуртові партії відпускають по 135-165 грн/кг. Тож ціни на ці овочі вже вищі на 54%, ніж на початку лютого 2025 року. При цьому тепличні огірки й надалі дорожчатимуть – як мінімум, до кінця лютого, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Цей ціновий тренд фахівці пов'язують із активізацією попиту на тепличні огірки на тлі їхньої низької пропозиції. Так, у другій половині тижня спостерігається помітне підвищення активності оптових компаній. Водночас вибірки овочів в українських тепличних комбінатах залишаються вкрай обмеженими.

Подальше подорожчання аналітики пов’язують з безальтернативністю імпортної продукції на українському ринку в цей період року. Сезон продажів у більшості українських тепличних комбінатів ще не розпочався.

Ціни на огірки в супермаркетах України

Ціна кілограма українських огірків в Сільпо становить 199 гривень.

Огірок тепличний ваговий в Varus коштує 179,9 грн/кг.

В АТБ турецькі огірки продають по 179,89 грн/кг.

Борщ в Україні поступово додає в ціні – один за одним дорожчають його інгредієнти. Так, на цьому тижні на 15% зросла вартість буряку.

Тиждень тому так само подорожчали і інші овочі борщового набору – білокачанна капуста та морква – в середньому, по гривні за кілограм.

Загалом ті фермери, які не мають обладнаних сховищ, вже розпродали запаси своїх овочів борщового набору. Ті ж, хто забезпечений потужностями для зберігання, притримують продукцію в очікуванні вигідніших цін.

