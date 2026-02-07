США схвалили поставку Україні запчастин для військової техніки

У законодавців є 30 днів на розгляд і можливе блокування угоди.

Держдепартамент США схвалив потенційне надання Україні матеріально-технічної підтримки на суму до $185 млн. Про це повідомило Агентство з питань безпеки Пентагону (DSCA), яке курує закордонні військові поставки за міжурядовими контрактами.

За даними відомства, Київ раніше запросив різну підтримку, включаючи запчастини для транспортних засобів і систем озброєння. Конкретні позиції в повідомленні не розкриваються, але загальна вартість оцінюється в $185 млн.

"Ця запропонована продаж буде підтримувати цілі зовнішньої політики і національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - йдеться в повідомленні.

Адміністрація вже повідомила Конгрес про рішення: у законодавців є 30 днів на розгляд і можливе блокування угоди.

Допомога Україні від США

Армія СШАготує фінансові санкції проти компаній Northrop Grumman і Global Military Products через систематичні затримки в поставках артилерійських боєприпасів.

За перевіреними сімома контрактами на суму $1,9 млрд, умови компанії порушили в п'яти. Деякі партії снарядів прибували в Україну із запізненням до 18 місяців. Армія також замовила боєприпаси ще на $907 млн, які досі не поставлені. Наразі розглядається стягнення в розмірі $1,1 млн.

