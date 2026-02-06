В одній із областей України стався землетрус (карта)

Епіцентр був на глибині 9 кілометрів.

06 лютого 2026 року о 19:46 Головним центром спеціального контролю (ГЦСК), який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, було зареєстровано землетрус в Полтавському районі, Полтавської області. Про це повідомили у самому Центрі.

Зазначається, що він був магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр - на глибині 9 кілометрів.

"За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних", - додали там.

Відео дня

Землетруси в Україні - останні випадки

Пізно ввечері середи, 4 лютого, в Україні зафіксували землетрус. Підземні поштовхи стались на території Чернівецької області.

Згідно з інформацією ГЦСК, землетрус 04 лютого 2026 року було зареєстровано о 23:44:36 за київським часом. Зазначалось, що він стався на глибині 3 км, а його магнітуда - за шкалою Ріхтера - склала 1,7.

Також 2 лютого в Азовському морі стався сильний землетрус, який відчувався в декількох областях України та на тимчасово окупованих територіях.

За даними Volcano Discovery, землетрус магнітудою 4,8 стався за 82 км на північний захід від Керчі. Підземні поштовхи зафіксували о 11:47.

Вас також можуть зацікавити новини: