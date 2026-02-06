Росія роками порушувала умови договору про ядерну зброю, - Рубіо

За словами Рубіо, США наполягають на укладенні нового договору, але вже не двостороннього.

Росія роками нехтувала Договором про обмеження ядерних арсеналів (СНО-3), тому Вашингтон хоче укласти нову угоду. Про це йдеться в заяві держсекретаря США Марко Рубіо.

Він зазначив, що Москва припинила виконання договору СНО-3 у 2023 році, а також протягом багатьох років порушувала його умови. За його словами, Росія зруйнувала діючу систему контролю.

"Договір вимагає наявності як мінімум двох сторін, і перед Сполученими Штатами стояв вибір: або в односторонньому порядку взяти на себе зобов'язання, або визнати, що нова ера вимагає нового підходу. Не старого доброго договору СНО-3, а чогось нового", - йдеться в заяві Рубіо.

Він нагадав, що 5 лютого договір СНО-3 припинив свою дію. Тепер між США і РФ вперше не залишилося жодної чинної угоди про обмеження ядерних озброєнь.

Держсекретар додав, що Росія підтримує непрозоре і швидке нарощування ядерного арсеналу Китаю. Він підкреслив, що з 2020 року Пекін збільшив кількість ядерних боєголовок з 200 до більш ніж 600, а до 2030 року їх кількість може перевищити 1000 одиниць. За його словами, двосторонні моделі договорів застаріли, оскільки США тепер протистоять двом рівним ядерним суперникам.

Крім того, Рубіо озвучив нові принципи контролю над ядерною зброєю, викладені президентом США Дональдом Трампом:

"По-перше, контроль над озброєннями більше не може бути двостороннім питанням між США і Росією. Як чітко дав зрозуміти президент, інші країни несуть відповідальність за забезпечення стратегічної стабільності, і Китай – у більшій мірі. По-друге, ми не приймемо умови, які завдають шкоди США або ігнорують недотримання вимог у прагненні до майбутньої угоди... По-третє, ми завжди будемо вести переговори з позиції сили. Росія і Китай не повинні очікувати, що США будуть стояти на місці, ухиляючись від своїх зобов'язань і розширюючи свої ядерні сили".

Рубіо запевнив, що США "будуть підтримувати надійний, заслуговуючий на довіру і модернізований ядерний потенціал стримування". Він підкреслив, що Трамп хоче домогтися скорочення кількості ядерної зброї.

Росія і США знаходяться на порозі нової гонки ядерних озброєнь - що відомо

Раніше The Times писало, що останній договір про контроль над ядерними озброєннями між РФ і США втратив чинність 5 лютого, через що виникають побоювання щодо ядерної конфронтації або катастрофічної помилки в розрахунках під час нестабільної ситуації в світі.

У виданні нагадали, що в 2010 році тодішні президенти США і РФ Барак Обама і Дмитро Медведєв підписали угоду "Новий старт", яка обмежувала Москву і Вашингтон розгортанням 1550 стратегічних ядерних боєголовок. У вересні російський диктатор Володимир Путін запропонував продовжити обмеження "Нового старту" щодо розгорнутих ракет ще на один рік. Однак офіційної відповіді від США він так і не отримав.

"Я думаю, що ми, безсумнівно, перебуваємо в найнебезпечнішому періоді з часів розпалу Холодної війни", - заявила експерт з контролю над озброєннями в аналітичному центрі Chatham House в Лондоні Джорджія Коул.

