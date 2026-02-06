У Балтійському морі фіксують небачену раніше аномалію, - DW

За 150 років, що ведуться наукові спостереження, подібних відхилень не було.

Рівень води в Балтійському морі впав до мінімуму за всю історію спостережень, які ведуться з 1886 року. Про це пише DW з посиланням на Інститут досліджень Балтійського моря ім. Лейбніца (Німеччина).

Вчені констатували, що рівень води в Балтиці опустився на 67,4 см нижче багаторічного середнього показника. Таких значень не фіксувалося за всю історію наукових спостережень, тобто за останні 150 років. Підраховано, що море втратило близько 275 куб. км води, або більше 1% свого загального обсягу.

На думку фахівців, феномен пояснюється сильними східними вітрами, які вже кілька тижнів женуть воду в Атлантичний океан через західні протоки.

Даний процес вчені вважають в цілому корисним для Балтійського моря. За їх словами, вітер видув в Атлантику характерну для Балтики теплу слабосолону воду. І коли вітри вщухнуть, в зворотному напрямку хлине більш холодна і солона вода з високим вмістом кисню. Для біохімічного стану Балтійського моря це буде корисно, оскільки у воді стане менше мікробів, а умови життя для риб покращаться.

Як писав УНІАН, війна призвела до практично повного знищення унікального Сріблянського лісу на кордоні Луганської та Донецької областей в районі Кременної. Цей масив площею понад 30 тисяч гектарів посеред степової зони являв собою рідкісну екосистему з поєднанням північних і степових видів рослин і тварин, що сформувалася завдяки міжріччю Сіверського Донця, Жеребця і Червоної.

З осені 2022 року через запеклі позиційні бої ліс був зруйнований артилерійськими обстрілами, пожежами, риттям окопів і роботою дронів: залишилися лише обрубані стовбури, суцільні воронки, знищений ґрунтовий покрив і "павутина" з оптоволоконних кабелів. Багато великих тварин (лосі, олені, косулі, кабани) втекли, а рідкісні види рослин (ірис боровий, волошка донська) і дрібна фауна (комахи, равлики, молюски, в тому числі червонокнижні) втрачені безповоротно.

