'Не схоже на роботу спецслужб України': аналітик Sky News про замах на генерала РФ

Кларк зазначив, що в тих випадках, коли спецслужби України брали на себе відповідальність, використовувалися автомобілі з бомбами.

На перший погляд, напад на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва не схожий на типову роботу українських спецслужб, пише військовий аналітик Майкл Кларк в статті для Sky News.

Кларк додав, що Київ поки не взяв на себе відповідальність за нього, хоча, безсумнівно, напад в Україні схвалюють.

Аналітик пояснив, чому вважає, що Україна може не бути причетною до цього інциденту. По-перше, як пише Кларк, це "не в їхньому стилі".

Кларк зазначив, що коли в 2024 році було вбито Ігоря Кирилова, це сталося за допомогою бомби, захованої в електричному велосипеді біля входу в його московську квартиру.

Також він пригадує, що коли в 2025 році був убитий Ярослав Москалик, а потім у грудні - Фаніл Сарваров, в обох випадках використовувалися автомобілі з бомбами.

Як зауважив аналітик, в усіх трьох випадках ефект був миттєвим і смертельним.

Однак, стрілянина в російського генерала Володимира Алексеєва відбувалася з деякої відстані. В нього вистрілили кілька разів у спину й це не призвело до його смерті. Тому Кларк припускає, що нападником міг бути не професійний кіллер.

Водночас, аналітик додав, що українці, як і росіяни, намагаються заохочувати аматорів у країні свого ворога "спробувати свої сили", тому цей напад міг статися завдяки непрямій участі українських спецслужб, навіть якщо вони його не планували.

Також Кларк зауважив, що в інших випадках українські спецслужби швидко коментували такі події і часто заявляли, що це їхня робота. Проте, він зазначає, що їхнє мовчання протягом декількох годин після інциденту є цікавим.

В статті зазначається, що Алексеєв займав дуже високу посаду в російській військовій розвідці – ГРУ. Він мав великий досвід роботи в розвідці й працював під час подій в Сирії та Україні, під час отруєння в Солсбері в 2018 році та імовірного втручання у президентські вибори в США в 2020 році.

Кларк не виключає, що Алексеєв вів регулярні переговори з приватними військовими компаніями, які є невід'ємною частиною російської наступальної операції в Україні, зокрема, з приватною військовою компанією "Вагнер".

Хоча, як йдеться в матеріалі, "Вагнер" з того часу був включений до складу регулярних російських збройних сил, багато інших ПВК все ще діють, по суті, за власним планом у війні Кремля проти України.

Військовий аналітик підкреслив, що ці ПВК відомі своєю корумпованістю та зв'язками з організованою злочинністю в Росії. Тому він припукає, що смерті російського генерала бажали не тільки українці, а й місцеві банди та угруповання, з якими він міг мати конфлікти.

При цьому, Кларк впевнений, що "російські спецслужби затримають когось протягом найближчих 24-48 годин і стверджуватимуть, що ця особа, хто б вона не була, працювала на Україну".

"Деякі речі в діяльності Кремля не змінюються", - додав аналітик.

Раніше УНІАН повідомляв, що підрив автомобіля російського генерала Фаніла Сарварова стався біля входу до його дому і менш ніж за 16 кілометрів від Кремля. Видання Sky News писало, що це серйозний удар по іміджу Москви. Вказується, що Сарваров був впливовою фігурою, він очолював управління оперативної підготовки Генерального штабу. Окрім цього, генерал відповідав за підготовку військ до майбутнього розгортання. Відомо, що Сарваров служив в Чечні та Сирії.

Також ми писали, що посилаючись на аналіз відкритих даних, а також на інформацію російських та українських джерел, The Insider навів дані, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія втратила вбитими не менше 19 генералів. Видання зазначило, що деякі генерали загинули на фронті, тоді як інші - в результаті диверсій в тилу. Водночас, в статті вказується, що не всі смерті були офіційно підтверджені російською владою.

