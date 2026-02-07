Росія масовано атакує Україну дронами та ракетами: є влучання

У Харкові відбулося влучання дрона-"Шахеда" в Холодногірському районі.

Російські окупанти в ніч на 7 лютого запустили по Україні сотні дронів-камікадзе, внаслідок чого повітряна тривога була оголошена у більшості областей.

Оновлено 03:48. БпЛА курсом на Бровари зі сходу.

Оновлено 03:15. Крилаті ракети на Миколаївщині у північно-західному напрямку на Одеську область, а з неї - на Вінницьку і Хмельниччину.

Оновлено 02:58. Декілька десятків груп БпЛА з Кіровоградщини курсом на Вінниччину, декілька груп - на Черкащину.

Оновлено 02:47. У Кропивницькому було чути звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного. Раніше Повітряні сили попереджали про рух десятків БпЛА на Кіровоградщину та Дніпропетровщину.

У Харкові є влучання дрона-"Шахеда" в Холодногірському районі, повідомив міський голова Терехов.

У Повітряних силах повідомили про рух безпілотників:

БпЛА на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині курсом на Полтавщину;

Декілька десятків груп БпЛА на Полтавщині, курс - Кіровоградщина/Дніпропетровщина;

Декілька груп зі сходу Кіровоградщини західним курсом (вектор - Вінниччина);

Декілька десятків груп з Миколаївщини та Одещини в напрямку Вінниччини;

БпЛА на півдні Вінниччини, курс - північно-західний;

БпЛА на півночі Запоріжжя, курс - м.Вільнянськ;

БпЛА в напрямку Чернігова з південного сходу, в напрямку Харкова зі сходу.

Через відсутність світла після атаки БпЛА у Нововолинську можливі перебої з мобільним зв'язком, повідомив міський голова Борис Карпус. З його слів, запуск генераторів на місцевому водоканалі планують розпочати за кілька годин. Теплопостачання працює, але можливе зниження тиску в мережі.

Також у Києві та низці регіонів України оголошували повітряну тривогу через загрозу удару російської балістики.

Удари РФ по Україні

6 лютого російські окупанти під ранок атакували дронами Запоріжжя, внаслідок чого там поранено підлітка, багато людей залишилися без світла. А в Запорізькому районі внаслідок удару росіян загинуло подружжя - 49-річний чоловік і його 48-річна дружина.

