Без Росії: Греція домовляється про масштабні поставки газу із США до Європи

Підготовка до відмови від газу з РФ загострює конкуренцію за довгострокові постачання "блакитного палива".

Грецьке підприємство Atlantic Sea LNG Trade веде переговори щодо забезпечення поставок до 15 мільярдів кубічних метрів американського скрапленого природного газу (СПГ) на рік протягом 20 років для постачання до південної Європи. Про це повідомляє агентство Reuters.

Переговори відбуваються на тлі прагнення Греції посилити свою роль як транзитного маршруту для газу до Європи, а також у той час, як континент готується припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року, що загострює конкуренцію за довгострокові постачання СПГ.

Компанія веде переговори щодо довгострокових угод з постачальниками з США та проводить паралельні переговори з потенційними покупцями з Албанії, Північної Македонії, Болгарії, Румунії, Угорщини, Молдови, Австрії та, можливо, України.

Генеральний директор Atlantic Sea LNG Trade Александрос Екзарху заявив, що зараз "найкращий час для переговорів щодо цін на майбутнє".

"Якщо Європа не хоче знову бути заручником газу, їй потрібно забезпечити довгострокові угоди зі Сполученими Штатами... щоб забезпечити баланс у майбутньому та доступність газу за розумними цінами", – сказав Екзарху в інтерв'ю Reuters.

Відмова від російського газу

Країни-члени Європейського Союзу домовилися припинити імпорт російського газу раніше, ніж планувалося. Досягнуті домовленості передбачають поступову заборону імпорту російського скрапленого газу до кінця 2026 року - на рік раніше, ніж пропонувала Єврокомісія.

Словаччина вивчає можливість подання позову проти ЄС через плани повністю припинити імпорт російського газу на територію блоку. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що це рішення "завдає країні величезної шкоди".

