США хочуть покарати підрядників за затримки поставок боєприпасів для України, - Bloomberg

З семи контрактів на $1,9 млрд умови були зірвані в п'яти.

Армія США має намір стягнути штрафи з компаній Northrop Grumman і Global Military Products за затримки поставок артилерійських боєприпасів в Україну. Про це пише Bloomberg.

Відзначається, що це є прикладом зусиль Пентагону щодо підвищення відповідальності оборонних підрядників.

Командування з укладення контрактів армії заявило, що діє відповідно до рекомендацій, що містяться у звіті генерального інспектора Пентагону. У ньому пропонувалося накласти штрафи в розмірі 1,1 мільйона доларів за затримки поставок великокаліберних снарядів, деякі з яких були поставлені із запізненням на 18 місяців.

Важливо, що збройні сили все ще оцінюють точний розмір штрафу, і сума штрафу для кожної компанії "наразі не розголошується".

"Армія прихильна до притягнення підрядників до відповідальності шляхом активного моніторингу виконання контрактів, документування результатів і застосування договірних заходів у разі недотримання вимог", - йдеться в заяві.

Відзначається, що заява армії послідувала після того, як міністр оборони Піт Хегсет пообіцяв реформувати процес закупівель Пентагону і карати підрядників, які поставляють критично важливі вантажі із запізненням.

Глава відділу закупівель армії Брент Інгрем заявив, що "армія визнає" побоювання генерального інспектора і заявив, що "коригувальні дії або завершені, або активно ведуться", включаючи спроби стягнути 1,1 мільйона доларів. У статті сказано:

"Підрядники отримали п'ятирічний контракт на поставку спеціальних боєприпасів і систем озброєння з "невизначеним терміном поставки і невизначеною кількістю" в січні 2022 року в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в сфері безпеки адміністрації Байдена".

Цікаво, що генеральний інспектор Пентагону перевірив сім контрактів Northrop Grumman і Global Military на суму 1,9 мільярда доларів. Згідно з аудитом, армія не "ефективно закупила боєприпаси" для потреб України в п'яти з семи перевірених контрактів. У заяві сказано, що армія, можливо, переплатила за боєприпаси, не забезпечила своєчасну доставку підрядниками і не притягнула їх до відповідальності за недотримання термінів.

Генеральний інспектор заявив, що армія також замовила боєприпаси на суму 907 мільйонів доларів, які ще не були поставлені, і могла б використовувати ці кошти більш ефективно, якби замовлення було скасовано.

На питання про статус цього замовлення на боєприпаси армія відповіла, що це сукупність п'яти окремих контрактів, укладених з підрядниками.

"Частина боєприпасів вже поставлена, частина невиконаного замовлення буде скасована, а решта замовлення буде поставлена", - йдеться в заяві армії.

Зброя для України від США

Раніше постпред США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Америка продовжить відправляти зброю в Україну через НАТО, включаючи наступальні системи, до тих пір, поки не буде підписано мирну угоду.

