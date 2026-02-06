Після відеокарт, SSD і ОЗУ криза пам'яті дісталася й до процесорів, - ЗМІ

Причина та сама – бурхливе зростання інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту.

Після відеокарт, ОЗУ, SSD та кулерів бум ШІ почав сильніше позначатися на процесорному сегменті, хоча поки що тільки на серверному. Reuters повідомляє, що AMD і Intel повідомили клієнтів про затримки поставок нових партій.

Наприклад, на ринку Китаю, на який припадає понад 20% загального виторгу Intel, вже спостерігається сильний дефіцит процесорів Xeon – вони подорожчали на 10%, а для покупки доводиться ставати в список очікування. Повідомляється, що в окремих випадках терміни поставки досягають шести місяців.

В Intel визнали, що швидке зростання впровадження ШІ призвело до рекордного попиту. Компанія хотіла б задовольнити попит, але банально не встигає наростити виробничі потужності, хоча вживає активних заходів і розраховує поліпшити ситуацію з поставками в другому кварталі 2026 року.

Відео дня

AMD також попередила клієнтів про обмеження поставок деяких продуктів – терміни виконання замовлень збільшилися до 8-10 тижнів. Компанія не може отримати у TSMC більше процесорів, тому що фабрики останньої забиті замовленнями від Nvidia та інших пріоритетних клієнтів.

Експерти відзначають, що така ситуація може з часом торкнутися й споживчого сегмента. Незважаючи на відмінності між серверними і звичайними CPU, їх ланцюжки поставок багато в чому перетинаються, а значить, зростання попиту здатне привести до підвищення цін на настільні процесори.

Раніше з'явилася інформація, що в 2026 році Nvidia вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти. Також компанія збирається скоротити виробництво RTX 50xx і перенести наступне покоління ігрових GPU.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що відеокарти AMD подорожчають вже вдруге з початку року. Перший етап подорожчання пройшов у січні і торкнувся моделей Radeon RX 9000, збільшивши ціни приблизно на 5-10%.

Вас також можуть зацікавити новини: