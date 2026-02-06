'Укрзалізниця' призначає новий поїзд між двома великими містами: як курсуватиме

Новий поїзд має забезпечити зручне та передбачуване сполучення на Слобожанщині.

Державна "Укрзалізниця", попри щоденні обстріли залізничної інфраструктури, запускає нове сполучення на Слобожанщині. Призначено додатковий поїзд між Харковом та Сумами, повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Аби забезпечити зручне та передбачуване сполучення на Слобожанщині, покращити транспортну доступність регіону й створити комфортні пересадки на поїзди по Україні та за кордон, поїзд №213/214 Харків - Суми курсуватиме щоденно, починаючи з 7 лютого", - ідеться в повідомленні.

Графік нового поїзда:

з Харкова - о 09:00, прибуття до Сум - о 12:17;

з Сум - о 12:56, прибуття до Харкова - о 16:01.

Зазначається, що поїзд зупинятиметься у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці-Смородиному. У складі поїзда будуть купейні та плацкартні вагони з місцями для сидіння. Невеликою зміною для пасажирів буде розташування місць. Так, непарні місця розташовуватимуться біля вікна, а парні біля проходу.

В УЗ також додали, що у Харкові можна скористатися зручними пересадками на поїзди до Києва, Львова, Одеси, Ужгорода, Ворохти, Івано-Франківська, Чернівців, а також на міжнародні рейси до Холма та Перемишля.

На Сумщині рух залізницею не зупинено, попри обстріли. Моніторингові групи "Укрзалізниці" працюють у посиленому режимі, а у разі прямої загрози БПЛА можливі вимушені зупинки біля укриттів.

УЗ також вимушено обмежила рух між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників біля маршрутів курсування поїздів.

Також повідомлялося, що в ніч на 5 лютого РФ масовано била вночі БПЛА по залізничній інфраструктурі Сумської області. Тоді постраждала чергова по станції, було пошкоджено інфраструктуру, а також "Вагон незламності".

