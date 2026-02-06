Тодд Говард назвав 'найкрутішу' силову броню у всесвіті Fallout

Вибір гейм-дизайнера припав на комплект силової броні НКР з другого сезону шоу.

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард назвав найкрутішу силову броню, яку створила студія за мотивами культової франшизи Fallout. Вибір гейм-дизайнера припав на комплект обладунків НКР з другого сезону серіалу

"У кожній новій частині ми робимо круті комплекти силової броні. Я вважаю, що силова броня НКР з серіалу – найвражаюча і найефектніша серед усіх, що коли-небудь робилися командою Bethesda", – зазначив розробник.

Силова броня НКР раніше ніколи не з'являлася в каноні всесвіту і стала важливим візуальним елементом другого сезону. За словами Тода, її поява допомагає переосмислити роль Нової Каліфорнійської Республіки як ключового гравця в постапокаліптичному світі, посилюючи вплив цієї фракції в оповіданні.

Нова броня НКР вже з'явилася в грі Fallout 76, де її можна отримати в складі платного набору за 30 доларів.

Проте, такий крок викликав неоднозначну реакцію у геймерів: багато хто називає ціну за косметичний предмет занадто високою та вказує на логічну невідповідність – адже сама Республіка ще не існувала в хронології подій гри-приквела.

Другий сезон "Фоллаута" дебютував в кінці грудня й отримав ідеальні 100% на Rotten Tomatoes. Критики відзначають, що продовження зберегло фірмовий гумор і "хімію" між героями, але при цьому стало "більш похмурим, глибоким і сміливим".

Ще до виходу другого сезону серіал продовжили на 3-й сезон. При цьому всього проект може отримати 5-6 сезонів. Шоаранери обіцяли, що з розвитком персонажів поспішати не збираються.

За чутками, в розробці знаходяться ремейки Fallout 3 і Fallout New Vegas в стилі Oblivion Remastered, їх реліз очікується до кінця року. А ось нової повноцінної частини доведеться чекати ще довго: Тодд Говард розповів, що Bethesda візьметься за Fallout 5 тільки після TES 6, який не варто чекати раніше 2028 року.

