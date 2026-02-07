США і Україна обговорили можливість завершення війни вже в березні, - Reuters

Терміни можуть зміститися через розбіжності з ключових питань Донбасу та Запорізької АЕС.

Американські та українські переговорники обговорювали амбітну мету - досягнення угоди між Росією та Україною до березня, хоча ці терміни, ймовірно, будуть зміщені через відсутність згоди щодо ключового питання про території. Про це пише Reuters.

За даними видання, згідно з обговорюваною схемою, будь-яка угода буде винесена на референдум українських виборців, які одночасно візьмуть участь у національних виборах.

Американська переговорна група на чолі зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом і зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером на недавніх зустрічах в Абу-Дабі і Маямі висловила українським колегам думку, що було б краще, якби це голосування відбулося найближчим часом.

Стверджується, що американські переговірники заявили, що Трамп, ймовірно, буде більше уваги приділяти внутрішнім справам у міру наближення проміжних виборів до Конгресу в листопаді. Це означає, що у високопоставлених американських чиновників буде менше часу і політичного капіталу для укладення мирної угоди.

Вибори і референдум

За інформацією Reuters, американські та українські офіційні особи обговорювали можливість проведення національних виборів і референдуму в травні. Однак кілька джерел, знайомих з ходом переговорів, назвали запропонований США графік нереалістичним.

"Американці поспішають", - сказало джерело, знайоме з ситуацією, додавши, що голосування можна організувати менш ніж за шість місяців, але це все одно займе значну кількість часу.

Відзначається, що організація таких виборів вимагатиме законодавчих змін, оскільки подібні голосування заборонені під час воєнного стану в Україні. Джерело сказало:

"Позиція Києва полягає в тому, що нічого не можна узгодити, поки не будуть надані гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів і партнерів".

Терміни досягнення мирної угоди викликають скептицизм

Український чиновник заявив, що президент Володимир Зеленський відкритий для ідеї проведення виборів у найближчому майбутньому.

Джерела повідомили, що найбільшою перешкодою для досягнення миру в Україні в найближчому майбутньому є відсутність ясності щодо долі східного регіону Донбасу.

"Як і раніше, немає прогресу в територіальному питанні", - сказало джерело, знайоме з ситуацією.

Стверджується, що Росія відкидає пропозицію США, згідно з якою Вашингтон контролюватиме Запорізьку АЕС і розподілятиме її електроенергію як між Росією, так і між Україною. Москва наполягає на контролі над станцією, пропонуючи Україні дешеву електроенергію, що є неприйнятним для Києва. У статті сказано:

"Якщо ці питання будуть вирішені, українські виборці все ще можуть відхилити будь-які територіальні поступки, винесені на референдум".

Мирні переговори - деталі

Другий раунд переговорів за посередництва США завершився в четвер в Абу-Дабі звільненням 314 військовополонених і обіцянкою незабаром відновити обговорення. Зеленський заявив, що наступна тристороння зустріч, ймовірно, відбудеться найближчим часом у Сполучених Штатах.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Російська Федерація затягує мирні переговори з Україною і США в Абу-Дабі.

"Це традиційна сутність Росії. Вона каже: "Ми готові на будь-які речі без будь-яких умов, але, але, але...". Вони затягують цей процес. А для нас важливо, щоб конкретні рішучі дії, які можуть продемонструвати разом українці та американці, дали зрозуміти росіянам, що їм потрібно домовлятися про завершення цієї війни", - сказав він.

