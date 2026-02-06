Зеленський розповів, чому готує кадрові зміни в Повітряних силах ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових змін в Повітряних силах Збройних сил України для покращення роботи у захисті від російських ударних дронів, у тому числі і "Шахедів". Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.
"Будуть там кадрові зміни, наразі – в частині областей, у підрозділах, те, що стосується захисту від російських "Шахедів", - наголосив Зеленський.
Що треба покращувати
Як наголосив президент, "компонент малої ППО, а саме протидія ударним дронам, повинен працювати значно сильніше, та не допускати тих проблем, які зараз є".
"На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати", - констатував Зеленський.
Як відзначив глава держави, важливо, що міністр оборони Михайло Федоров займається цією тематикою, а командувач Повітряних сил Анатолій Кривоножко отримав додаткові доручення.
"І є достатньо сил всередині наших Сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і треба масштабувати. Все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись всюди, де результатів поки що менше. І кожен день має значення. Всі рішення повинні впроваджуватись максимально оперативно", - наголосив президент.
Повітряні сили - останні новини
Як повідомляв УНІАН, раніше президент заявив, що минулої ночі під час відбиття масованої російської повітряної атаки робота Повітряних сил ЗСУ, а саме збиття ударних дронів типу "Шахед", була незадовільною.
У Збройних Силах створено нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони. Одне з головних його завдань - розвивати компоненти так званої "малої системи ППО".