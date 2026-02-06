Контроль за чиновниками хочуть послабити: зміни включать в закон про податки для ФОП

Йдеться про колишніх високопосадовців, статус яких є довічним.

Україна прагне фіналізувати угоду про кредитування від Міжнародного валютного фонду на найближчі чотири роки в розмірі понад 8 мільярдів доларів. Аби пом’якшити вимоги МВФ щодо оподаткування ФОПів, українські законодавці та уряд пропонують натомість обмежити контроль за так званими політично значущими особами (Politically Exposed Persons, РЕР).

Про це з посиланням на слова голови президентської фракції у парламенті Давіда Арахамії повідомляє Bloomberg.

"Також є обіцянка вирішити питання РЕР. Було б добре, якби це можна було зробити в рамках одного закону (з врегулюванням питання податків для ФОП, – УНІАН)", – сказав він.

Статус РЕР мають особи, які обіймають або обіймали високі державні посади і підлягають посиленому контролю в рамках заходів боротьби з корупцією.

В Україні статус РЕР наразі застосовується до колишніх чиновників протягом усього життя. Це обмеження вкрай непопулярне серед законодавців і державних службовців. Критики кажуть, що це правило відлякує багатьох кваліфікованих українців від вступу на державну службу.

Водночас будь-які зміни, спрямовані на обмеження чинного довічного статусу РЕР, можуть суперечити вимогам Паризької групи з фінансових заходів (FATF), міжурядової організації, яка контролює боротьбу з відмиванням грошей.

Багато законодавців виступили б проти таких змін, побоюючись, що вони можуть виявитися політично непопулярними. Україна - одна з найбільш схильних до корупції країн Європи, і минулорічний скандал з плівками Міндіча, в якому були замішані високопосадовці, викликав значне обурення громадськості і нерозуміння союзників за кордоном.

Пом'якшення правил щодо політично значущих осіб також може викликати занепокоєння в Брюсселі щодо прихильності України до боротьби з корупцією, що зашкодить давнім прагненням країни приєднатися до ЄС.

Аби отримати 8 млрд доларів кредиту від МВФ, Київ попередньо погодився обкласти ПДВ самозайнятих підприємців, які заробляють понад мільйон гривень на рік. Зараз через супротив громадськості цей поріг хочуть підвищити в кілька разів.

Водночас директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва особисто відвідала столицю України у січні, де заявила, що Фонд неухильно відстоює скасування пільг для ФОПів. На її думку, це потрібно самим українцям.

