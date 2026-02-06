В армії США солдатів досі вчать, що можна обійтися без дронів, - Business Insider

Американці вирішили, що Україна використовує дрони, бо не має артилерії, а не тому, що дрони показали себе ефективнішими.

Армія США потроху опановує використання малих безпілотників, але серед американських військових досі поширеним є переконання, що дрони не є універсальним інструментом, а їх домінування на фронті в Україні є наслідком нестачі артилерійських снарядів. Про це пише Business Insider.

У публікації розповідається про нову школу операторів БПЛА при армії США, де військових навчають тактиці бойового застосування безпілотників, а також їх ремонту та обслуговування. Навчання ведеться як на симуляторах, так і з використанням реальних дронів.

Як розповіла Business Insider керівниця школи майор Рейчел Мартін, в межах програми солдатам зокрема пояснюють, що дрони не є універсальним інструментом і в певних місіях краще покладатися на традиційну зброю. Вона зокрема назвала як альтернативу дронам кулемети калібру .50 та протитанкові гранатомети AT4.

"Увесь світ зосереджений на російсько-українській війні та тактиці й обладнанні, що використовуються в цьому типі ведення бойових дій. А в Америці це не той стиль ведення війни, до якого ми звикли", – сказала Мартін.

На думку американського майора, українці "використовують те, що мають, бо не мають тих багаторівневих ресурсів, які у нас, на щастя, є в нашій країні". На її переконання, російсько-українська війна могла би бути зовсім іншою, якби Україна мала більше традиційної зброї.

"Мені було б дуже цікаво побачити, як би закінчилася ця війна, якби у них на початку їхньої війни був такий самий військово-промисловий комплекс, який ми маємо зараз. Я думаю, що все було б зовсім інакше", – сказала Мартін.

Разом з тим вона визнає, що надзвичайна потужність, яку продемонстрували невеликі дрони в Україні, є причиною, чому США все ж потрібно навчитися зокрема і такому стилю ведення війни.

"Маленька країна з невеликою армією та невеликою кількістю грошей може боротися з такою великою наддержавою, як Росія, і все одно вижити", – наголосила вона, описуючи роль безпілотників у війні.

Виробництво традиційних озброєнь в США

Попри переконання американських військових, що американський ВПК виробляє багато традиційної зброї, насправді це не так. Ще у 2024 році повідомлялося, що США лише тільки планують до кінця 2025 року вийти на обсяги виробництва у 100 тисяч артилерійських снарядів основного калібру на місяць. Росія вже на той момент у 2024 році виробляла 250 тисяч снаряядів на місяць.

Згідно відкритих даних Пентагону, промисловість США випускає лише кілька десятків ракет "Томагавк" на рік. Ракети до систем Patriot у США виготовляються у кількості кількох сотень на рік, чого недостатньо, аби забезпечити навіть потреби України.

У грудні 2024 року Білий дім публічно визнавав, що випадку великої війни, наприклад з Китаєм, армія США дуже швидко залишиться без основних видів боєприпасів.

