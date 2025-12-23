Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Сьогодні, 23 грудня, в Україні запроваджені аварійні відключення електроенергії внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Як повідомила пресслужба "Укренерго", аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Відновлювальні роботи почнуться одразу, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація.

У ДТЕК повідомили, що за командою "Укренерго" були застосовані екстрені відключення в Києві, Київщині та Дніпропетровщині.

Також через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК "Укренерго", були застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській та Вінницькій областях.

Крім того, з метою стабілізації ситуації в об’єднаній енергосистемі за вказівкою "Укренерго" по Запорізькій області для промислових споживачів були введені графіки аварійних відключень. Також в регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго" о 10:15, аварійні відключення світла поширилися на усі українські області.

"У всіх регіонах України наразі застосовуються аварійні відключення", - зазначили енергетики.

В "Укренерго" нагадали, що попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Від ранку 23 грудня Росія завдає комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет та ударних дронів. Росія запустила крилаті ракети та дрони типу "Шахед". Моніторингові канали повідомляли про пуски аеробалістичних ракет "Кинжал".

У Силах оборони раніше повідомляли, що лише за одну масовану атаку, яку здійснила російська армія по Україні, агресор витратив понад 360 мільйонів доларів.

