Графіки відключень світла на 7 лютого: коли не буде електроенергії у суботу

В "Укренерго" закликали громадян ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

У суботу, 7 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як повідомили в "Укренерго", причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У компанії кажуть, що стан енергосистеми може змінюватися. Інформацію про час та тривалість відключень слід перевіряти на офіційних сайтах обленерго у вашому регіоні.

Ситуація в енергосистемі – головне

Нагадаємо, нещодавно росіяни здійснили чергову масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру в восьми областях України.

Удар був спрямований виключно по об’єктах теплогенерації, щоб залишити цивільне населення без опалення. Лише у Києві від теплопостачання відімкнули 1100 житлових будинків.

Через атаку РФ Дарницька ТЕЦ тимчасово припинила роботу. Відновлення її роботи займе щонайменше два місяці.

За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, опалення у будинках, що залишилися без тепла через атаку РФ на Дарницьку ТЕЦ, може бути відновлене протягом кількох тижнів шляхом переключення на районні або відомчі котельні. Однак наразі невідомо, скільки з цих котелень працює.

