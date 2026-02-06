Чехія відправила на ремонт літаки, які хотіла отримати Україна

Ремонтні роботи торкнуться в цілому восьми літаків версій L-159T1 і L-159T2.

Чеська компанія Aero Vodochody приступила до виконання ремонтних робіт літаків L-159. Роботи будуть проводитися до 2029 року, пише Armádní noviny.

Відзначається, що ремонтні роботи торкнуться в цілому вісім літаків версій L-159T1 і L-159T2. Заявляється, що метою є забезпечення їх подальшої безпечної і надійної експлуатації.

Метою проекту, який отримав назву PP2000, є виконання всіх робіт, необхідних для відновлення терміну експлуатації літаків до 2000 льотних годин, відповідно 8 років експлуатації всіх частин літака.

"Ці роботи не є модернізацією літаків, а є стандартними, передбаченими виробником заходами, метою яких є збереження повної експлуатаційної придатності та безпеки флоту L-159 Армії Чеської Республіки. Aero, як первинний виробник, має унікальне ноу-хау, повну технічну документацію і ланцюжок постачальників, необхідні для їх виконання", - розповів журналістам голова правління Aero Vodochody Віктор Сотона.

Він додав, що в рамках відновлення терміну експлуатації на обраних літаках будуть проведені капітальні ремонти у їх первинних виробників, як чеських, так і зарубіжних.

У виданні зазначили, що після завершення всіх робіт літаки пройдуть наземну і льотну перевірку справності всіх систем, а потім отримають нове камуфляжне забарвлення. Після успішного завершення випробувань окремі літаки будуть передані армії Чехії і повернуться на свої бази.

L-159 - що відомо

Нагадаємо, що L-159 є чеським навчально-бойовим літаком. Існує кілька версій літака, включаючи одномісний L-159 ALCA і двомісний L-159T.

L-159 здійснив перший політ у 1997 році. Цей літак може оснащуватися керованими ракетами класу "повітря-земля" і повітря-повітря, а також некерованими ракетами і бомбами.

У Чехії покарали генерала, який виступив за передачу літаків Україні

Раніше міністр оборони Чехії Яромир Зуна скасував візит до США начальника чеського Генерального штабу Карела Ржегкі через те, що останній підтримав передачу Україні літаків. Про це виданню Respekt розповіло високопоставлене джерело в міністерстві оборони країни.

Відзначається, що таким чином Зуна помстився генералу за те, що останній повністю розбив публічну позицію уряду Андрія Бабіша про нібито неможливість передати Україні чотири літаки L-159.

