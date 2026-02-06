Росія контролює половину політичного контенту в німецькому Telegram, - DW

Журналісти зазначають, що зростання їхньої аудиторії відбулося після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Росія контролює більшу половину політичного контенту в Telegram-каналах Німеччини, повідомляє Telegram-канал Deutsche Welle Главное.

Як свідчить аналіз The Insider та "Новая газета - Европа", проросійський контент створюють Telegram-канали, що входять до мережі RT. Зазначається, що зростання їхньої аудиторії відбулося після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

В статті стверджується, що адміністратори низки цих каналів мають відношення до підрозіділів центрального управління військовою розвідкою Росії (ГРУ). Також вони займаються дезінформацією.

Стверджується, що всього журналісти помітили в німецькому Telegram приблизно 330 каналів, які регулярно транслюють прокремлівські заяви. Приблизно третина з них присвячена неполітичним темам.

Видання поділилося, що лише деякі з них орієнтовані на російськомовну діаспору, проте переважна більшість повністю німецькомовні та працюють у німецькому політичному та соціальному контексті.

Наводяться дані, що в категоріях "Новини та ЗМІ" та "Політика" агрегатора Telegram-statistics Telemetr на прокремлівські пабліки припадає 49% німецької аудиторії.

Журналісти розділили проросійські канали в Німеччині на три групи. Перший - радикальне "бойове крило", яке відкрито транслює порядок денний Кремля. Досить часто вони пов'язані з державними структурами або російськими ЗМІ.

Друга група діє тонше та просуває ті ж наративи у формі "аналізів" і "викриттів", при цьому уникає прямих асоціацій з російськими державними ЗМІ.

Третя група є наймасовішою. Це конспірологічні і праворадикальні канали, де проросійські аргументи змішуються з внутрішнім порядком денним ФРН.

Як стверджує видання, Telegram є далеко не найпопулярнішим месенджером в Німеччині. Зокрема, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook та TikTok використовують десятки мільйонів німців, тоді як Telegram - лише кілька мільйонів.

Доступ до Інтернету в Росії та Німеччині: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії пропонують прийняти закон про обов'язкову ідентифікацію користувачів за паспортом. Заступник голови комітету Держдуми з інформаційної політики Андрій Свінцов вважає, що необхідно повністю очистити весь інтернет від анонімного контенту і від анонімних акаунтів. Свінцов також додав, що це необхідно, щоб "однозначно ідентифікувати" того, хто стоїть "за кожним постом". Таким чином, вважає російський політик, можна буде побороти "маніпуляції, булінг, шахрайство, злочини, якісь вимагання".

Також ми писали, що міністр цифрових технологій Німеччини Карстен Вільдбергер пропонує ввести заборону для дітей щодо користування соцмережами до певного віку. Наразі тривають дискусії, із якого саме віку слід дозволити ними користоуватися. Франція та Греція вважають за краще запровадити заборону до 15 років, тоді як в Австралії - до 16. Приблизно до літа 2026 року в Німеччині буде представлено набір рекомендацій, як розв'язати проблему впливу споживання медіа на здоров'я дітей.

